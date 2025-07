CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Manfroni: "Complimenti a tutti". Nardi: "Proveremo a coronare un sogno" L'esterno, autore del gol, e il portiere sono stati tra i principali protagonisti della vittoria sul Pyunik

Il Tre Fiori torna a vincere in Conference League con l'1-0 sul Pyunik firmato dal centrocampista Matteo Manfroni: per passare il turno, ora, basterà non perdere in Armenia. "Sapevamo che era una partita dura, difficile - dice Manfroni - loro sono una squadra blasonata, sono forti, però l'importante è che noi ce l'abbiamo messa tutta. Ho fatto un bel gol, un gran gol, però è tutto a merito dei compagni, grazie a loro. Grazie al direttore che continua a inserire ragazzi umili, forti, bravi, anche al mister. Bisogna fare i complimenti a tutti. Laggiù sarà ancora più dura e noi cerchiamo di mettercela tutta. Sappiamo che è difficile, ma non andiamo per fare una passeggiata da loro".

"C'è tanto di tutta la squadra, sicuramente - aggiunge il portiere Nardi - perché c'è stato da soffrire. Chiaramente siamo stati in difficoltà per parecchio durante la partita, nella nostra metà campo. Comunque ci siamo difesi con l'organizzazione, concedendo qualche palla a gol, ovviamente, perché hanno colpito anche due legni, però ce la siamo giocata. Abbiamo provato a giocarcela a viso aperto inizialmente, provando a giocare anche un po', abbiamo visto che comunque abbiamo fatto più fatica, perché comunque andavano un pochino più forti. Devo fare i complimenti a loro, perché sono una grande squadra con grande individualità. Noi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo fatto il meglio possibile. Siamo strafelici di questo risultato e adesso per un giorno ce lo godiamo. Ti dà fiducia, ti dà entusiasmo per provare a coronare quello che sarebbe un sogno e quindi ci proveremo".

