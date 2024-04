CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori-Murata in diretta su San Marino RTV

Iniziano i play-off del Campionato Sammarinese e c'è un appuntamento da non perdere nel pomeriggio su San Marino RTV. In diretta da Acquaviva, alle ore 15, l'andata dei quarti di finale tra Murata e Tre Fiori. I bianconeri, che hanno chiuso al quinto posto, potranno contare su un vantaggio di classifica nell'ottica dei 180 minuti con il ritorno in programma martedì 30 aprile. Sempre oggi, alle 18.15, si affrontano Cosmos e San Giovanni.

