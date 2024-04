CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori-Murata: le parole di De Falco e Grassi

Il tecnico del Tre Fiori Andrea De Falco guarda al bicchiere mezzo pieno, anche se martedì dovrà necessariamente vincere, mentre quello del Murata Sergio Grassi recrimina per due possibili rigori non assegnati ma è anche soddisfatto per il pari.

Nel video le loro interviste

