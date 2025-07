CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, niente impresa: il Pyunik vince 5-0 e passa Gli armeni scappano già nel primo tempo coi rigori di Otubanjo e Noubissi e la rete di Almeao, nella ripresa Prandelli sbaglia un rigore e ancora Otubanjo e l'autogol di Moretti arrotondano..

Il sogno del Tre Fiori s’interrompe bruscamente entro l’intervallo, perché il Pyunik stavolta il suo lo fa e fugge subito verso il 5-0 che gli vale la qualificazione. Sfumata definitivamente, per i gialloblu, in avvio di ripresa, con Avagyan a respingere il rigore del 3-1 di Prandelli che avrebbe tenuto vivo il discorso supplementari.

Caricati da un pubblico non numeroso ma acceso, come a Serravalle gli armeni spingono fin dal via: salita di Javi Moreno e mancino da fuori, sulla conclusione Nardi para e Rea completa l’opera. Di nuovo Javi Moreno – una delle tante novità dal 1° dei rossi – dalla bandierina per la testa di Kainourgios, Nardi fa ancora muro.

Per sbloccarla ci vuole un episodio: al 13°, Prandelli contrasta in area Agbalian e tocca di braccio, con l’arbitro a indicare il rigore e Otubanjo, sciupone all’andata, a capitalizzare con un tiro centrale sotto la traversa. Altri 10’ e a colpire è Alemao che si inserisce sul servizio di Javi Moreno per una stoccata di prima intenzione che non lascia scampo e vale il raddoppio. Sempre Javi Moreno – il migliore in campo – attacca a destra e mette morbido in mezzo, dove Censoni trattiene Noubissi per il secondo rigore di serata: se ne occupa lo stesso Noubissi, altra trasformazione impeccabile ed ecco il tris.

Ripresa, triplice cambio per entrambe e Pyunik subito in affondo, con Otubanjo che recupera, sale e innesca Kainourgios per uno scavetto che supera Nardi, ma non Rea. Eppure adesso il Tre Fiori gira, alza il baricentro e quasi torna in corsa, perché quando Vandi riceve da Manfroni è Alemao a interrompere l’azione col braccio. Altro rigore, Prandelli va per l’accorcio ma Avagyan intercetta la battuta, scacciando i fantasmi ai suoi.

L’errore però non taglia le gambe a un Tre Fiori che ora c’è e tiene spesso l’azione lontano dalla sua area: per rivedere il Pyunik tocca aspettare l’80° e la fuga a sinistra di Vareika, chiusa da un’incrociata che passa non si sa come e sbatte sul palo. Sirri regala un ultimo sussulto ai suoi provando a beffare Avagyan direttamente dalla sua metà campo, l’estremo non è tra i pali ma ci rientra in fretta e blocca.

Il resto del Pyunik negli ultimi 5’: altro spunto a sinistra di Vareika e rimorchio sul dischetto per Otubanjo, libero e pronto nel calciare per la doppietta. Infine Alemao a lanciare a destra Metoyan, sull’imbucata che segue Moretti spacca nella sua porta l’autorete che chiude il turno, per un passivo che non rende onore alla buona ripresa gialloblu.





