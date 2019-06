Tre Fiori - Oman 0-0

E' terminata con un pareggio 0 a 0 l'amichevole tra il Tre Fiori e la Nazionale dell'Oman. Primo tempo combattuto e molto equilibrato, nella ripresa squadre più lunghe, con il tre Fiori che ha sofferto la maggiore fisicità degli avversari. Il tecnico gialloblu Matteo Cecchetti ha fatto ruotare tutti i suoi effettivi in vista della partenza per le isole Faroe dove giovedì 27 alle 20, il Tre Fiori incontrerà la formazione del Klaksvik, gara valevo per i preliminari di andata di Europa League.