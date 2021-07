Il Tre Fiori di Matteo Cecchetti ha scelto il sostituto di Patrick Bordon, si tratta dell'attaccante classe 1998 Luca Ferraro. Sempre in doppia cifra negli ultimi anni in Promozione dove ha segnato 12 reti con il Sembiase Lamezia e 21 gol con il Morrone, centrando la promozione in Eccellenza. Nella scorsa stagione la chiamata in Serie D, prima al Gladiator, un gol in 13 presenze, e poi all'Angri.