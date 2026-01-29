TV LIVE ·
Tre Fiori, Prandelli: "Abbiamo faticato all'inizio, poi siamo andati in automatico"

29 gen 2026

Tra i protagonisti del 3-0 del Tre Fiori sul Cosmos c'è l'attaccante Matteo Prandelli che ha segnato l'11° gol del suo campionato: "Abbiamo faticato inizialmente, anche penso sia dovuto alla stanchezza per le partite ravvicinate. Dopodiché, dopo averla sbloccata, siamo andati in automatico con il nostro gioco e abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono state date. Stasera stranamente non ho fatto gol di testa, quindi sono contento. A parte tutto, sono contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra in questa partita, che era fondamentale vincere per cercare di darci un piccolo vantaggio sulle concorrenti. Stiamo sfruttando al meglio le occasioni che ci vengono concesse e speriamo di continuare su questa strada".




