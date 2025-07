CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Prandelli: "Divario con loro evidente, dovremo metterci di nuovo il cuore" Il capitano: "L'umore è altissimo, viviamo questa partita come un premio e ce la metteremo tutta per passare".

Il Tre Fiori va in cerca della sua terza qualificazione europa di sempre e il capitano Matteo Prandelli, pur riconoscendo la superiorità del Pyunik, ci crede: "L'umore è altissimo, anche grazie al risultato dell'andata. Noi la viviamo come un premio questa partita e al di là di quello ce la metteremo tutta per cercare di passare il turno. Il divario tra le due squadre penso che sia abbastanza evidente. Noi ci dobbiamo mettere quello che abbiamo messo all'andata, ovvero il cuore, perché quando non arrivano le gambe bisogna arrivarci con il cuore. Quindi proveremo a metterci tutto quello che abbiamo e a portare avanti questa qualificazione. All'andata ho visto che la squadra era un po' in difficoltà e quindi ho cercato di dare una mano a livello difensivo. Se c'è bisogno non c'è nessun problema".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: