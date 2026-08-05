Tre Fiori, Prandelli: "Drita forte fisicamente e gioca bene, noi migliori rispetto alla Champions"

L'intervista a Matteo Prandelli

Il Tre Fiori riceve il Drita per l'andata del terzo turno di qualificazione alla Conference League: "È una squadra ben attrezzata - spiega il capitano Matteo Prandelli - vengono da una vittoria contro una squadra conosciuta come il Floriana. Abbiamo visto qualche immagine della partita precedente, sono una squadra molto strutturata, hanno giocatori fisicamente imponenti e giocano bene a calcio. L'aver già partecipato alle coppe europee aiuta sicuramente a livello personale, nell'autostima, nel credere nei propri mezzi. La differenza sostanziale tra noi e queste squadre non è tanto a livello tattico, dove c'è sempre un minimo di differenza. La differenza sostanziale è a livello fisico, dove loro sono maggiormente preparati, facendolo come lavoro principale. Noi ci metteremo del nostro e proveremo a combattere. I cambi in lista rispetto alla Champions? La base è sempre la stessa, qualche giocatore è tornato anche, quindi fondamentalmente si tratta di pochi ragazzi. La squadra è anche migliorata rispetto al turno precedente, quindi ci sono tutti i presupposti per poter fare bene".







