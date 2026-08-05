CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Prandelli: "Drita forte fisicamente e gioca bene, noi migliori rispetto alla Champions" Alla vigilia dell'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League ha parlato il capitano gialloblu.

Il Tre Fiori riceve il Drita per l'andata del terzo turno di qualificazione alla Conference League: "È una squadra ben attrezzata - spiega il capitano Matteo Prandelli - vengono da una vittoria contro una squadra conosciuta come il Floriana. Abbiamo visto qualche immagine della partita precedente, sono una squadra molto strutturata, hanno giocatori fisicamente imponenti e giocano bene a calcio. L'aver già partecipato alle coppe europee aiuta sicuramente a livello personale, nell'autostima, nel credere nei propri mezzi. La differenza sostanziale tra noi e queste squadre non è tanto a livello tattico, dove c'è sempre un minimo di differenza. La differenza sostanziale è a livello fisico, dove loro sono maggiormente preparati, facendolo come lavoro principale. Noi ci metteremo del nostro e proveremo a combattere. I cambi in lista rispetto alla Champions? La base è sempre la stessa, qualche giocatore è tornato anche, quindi fondamentalmente si tratta di pochi ragazzi. La squadra è anche migliorata rispetto al turno precedente, quindi ci sono tutti i presupposti per poter fare bene".

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