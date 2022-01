Tre Fiori: preso Andrea De Falco

Colpo di mercato “da novanta” per il Tre Fiori, che alla ripresa del campionato potrà contare sulle prestazioni di Andrea De Falco. L’esperto centrocampista, classe 1986, vanta una carriera da professionista iniziata in A nelle fila della squadra della sua città, l’Ancona, prima del trasferimento alla Fiorentina e poi trascorsa praticamente tutta sui campi di Serie B e Serie C, prima delle ultime due esperienze che lo hanno visto in D l’anno scorso con la maglia della Robur Siena e poi, nella prima parte di questa stagione, con quella del Nereto. “Ho deciso di accettare la proposta del Tre Fiori perché con la società abbiamo un obiettivo in comune – dice il centrocampista – quello di giocare in Europa. Insieme al Tre Fiori voglio togliermi questa grande soddisfazione e ripagare la fiducia che mi è stata accordata”.