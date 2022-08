Tre Fiori: preso Michael Traini

Colpo di mercato in attacco per il Tre Fiori che annuncia l'arrivo di Michael Traini. L'attaccante romagnolo vestirà la maglia gialloblu nella prossima stagione. Per il nuovo giocatore del Tre Fiori sarà una seconda volta con un club calcio sammarinese. Traini ha infatti già giocato con la Folgore nelle Coppe Europee vantando anche il personale record di due reti in due diverse competizioni UEFA. Contro gli armeni del Pyunik in Champions League nel 2015 e l'anno successivo contro i ciprioti del Larnaka in Europa League.