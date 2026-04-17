CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori, primo match point Scudetto Campionato Sammarinese alle battute finali: nel weekend si gioca la 29^ giornata, la penultima di regular season. In diretta su San Marino RTV Pennarossa-Juvenes/Dogana di sabato e Faetano-Tre Fiori la domenica.

Primo match point Scudetto per il Tre Fiori, anche se non dipenderà solo dai gialloblu. La 29^ giornata di Campionato Sammarinese – la penultima di regular season – potrebbe regalare il titolo ai ragazzi di Girolomoni che intanto dovranno fare il loro dovere superando domenica il Faetano – match in diretta su San Marino RTV dalle ore 15 – e poi dovranno sperare in un inciampo della Virtus, impegnata allo stesso giorno e alla stessa ora contro il Cailungo. Sulla carta le prime due della classe hanno due incroci agevoli, contro due squadre fuori da tutto. Ma il Faetano nell'ultima giornata ha sorpreso il Fiorentino mentre il Cailungo ha sempre dato battaglia, onorando il campionato. La sorpresa, dunque, può essere dietro l'angolo. Speranze appese al lumicino invece per un Tre Penne distante 5 punti dalla vetta e 2 dal secondo posto: i biancazzurri se la vedranno con la Libertas nel cosiddetto “derby della Funivia”.

Domenica che rappresenta il clou della giornata perché – oltre a Tre Fiori, Virtus e Tre Penne – ci sarà spazio anche per il duello per la quarta posizione, ottima per quanto riguarda la griglia play-off. La Fiorita e Folgore sono appaiate con 51 punti e con Montegiardino momentaneamente avanti per la differenza reti. Gialloblu di scena contro il Cosmos, per Falciano l'ostacolo San Marino Academy.

Il sabato invece è dedicato ad altre due lotte: quella per il 6° posto dove il Domagnano – impegnato con il San Giovanni – cercherà di tenere a bada il Fiorentino - che a sua volta gioca contro il Murata – e, soprattutto, quella per l'11°, l'ultimo che garantisce l'accesso alla post-season. Come detto si gioca San Giovanni-Domagnano con i rossoneri che hanno un punto di vantaggio sul Pennarossa, pronto ad affrontare la Juvenes/Dogana nell'altro match “live” su RTV, sempre alle ore 15.

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