Sentiamo Thomas Rastelli

Chi non sarà del match di ritorno tra Tre Fiori e B36 é Thomas Rastelli, squalificato per somma di ammonizioni. Il centrocampista dell’Under 21 é stato tra i più positivi anche a Torshavn e, giovedì prossimo, farà il tifo per i suoi compagni dalla tribuna.



Nel video l’intervista.