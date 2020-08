CHAMPIONS LEAGUE Tre Fiori: rifinitura al centro sportivo di Nyon

Il Tre Fiori ha effettuato l’allenamento al centro sportivo Colovray di Nyon a pochi passi dalla sede della UEFA. Cecchetti è orientato a schierare il Tre Fiori con il 3-5-2 .

7 i Campi di diverse misure per un centro sportivo all'avanguardia dotato di tutti i confort. Le norme anti covid hanno impedito al Tre Fiori di usufruire degli spogliatoi: cambio volante e doccia in hotel per tutti. Il tecnico ha alternato la rosa a sua disposizione diversa le alternative per il suo 3-5-2 da opporre al Linfield. Le chiavi del centrocampo in mano a Francesco Lunardini. Tandem offensivo formato dal croato Gjurchinosky e dal cubano Joel Apezteguia.

Nel servizio l’intervista a Francesco Lunardini centrocampista Tre Fiori









