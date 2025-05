Tre Fiori - San Giovanni. Censoni: "Raggiunto l'obiettivo", Ghiggini: "Fieri della nostra crescita"

Luca Censoni e Andrea Ghiggini

Obiettivo raggiunto, ora sotto con le finali. Questo è il pensiero di Luca Censoni, centrocampista del Tre Fiori, dopo l'1-1 contro il San Giovanni che ha portato i gialloblù in finale dei playoff, con quella di Coppa Titano sullo sfondo, in programma solo una settimana dopo. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo promessi da inizio campionato - commenta -. Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo. Complimenti al San Giovanni, perché ha fatto un campionato molto molto bello, competitivo fino alla fine, fino al 95' anche del secondo turno di semifinale. Però alla fine tutti i nostri sforzi ci hanno ripagato. Adesso abbiamo due belle finali da fare, quindi ancora non è finita, però l'obiettivo l'abbiamo già raggiunto".

Alla fine vi abbiamo visto fare un rito, un taglio di capelli stile Oddo e Camoranesi nella finale dei Mondiali 2006. Raccontaci un po' cosa è successo...

"Da inizio anno, se fosse capitato di andare in Europa, l'idea era di tagliare il codino al Prof, perché aveva rotto le scatole quel codino che aveva, bruttissimo. Me l'aveva promesso e stasera è successo, quindi l'abbiamo tagliato".

Adesso con che spirito arrivate a queste due finali? Sarà una settimana pienissima per voi...

"Piena ma con consapevolezza delle nostre forze. Adesso festeggiamo, poi di nuovo testa perché abbiamo una finale sabato e poi una il sabato successivo. Quindi ci arriveremo con la testa, partita dopo partita".

Nel San Giovanni è il difensore Andrea Ghiggini a spiegare l'andamento della partita e a sottolineare il modo in cui i rossoneri approcceranno la finalina per il quarto posto in campionato: "Loro si sono mossi molto bene dietro, hanno fatto la partita che dovevano fare. Poi la gara ha preso una piega verso la loro parte dopo il primo goal, sono stati bravi a gestirla".

Ora rimane comunque la finalina. L'obiettivo di chiudere tra le prime quattro, al culmine di una crescita che il mister sottolinea in continuazione, è comunque uno stimolo per voi?

"Sicuramente. Noi sabato ci presenteremo in campo volendo la vittoria. Vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi. Poi c'è stata una crescita costante di questo gruppo, di questa squadra. Sono veramente orgoglioso. Quindi vogliamo finire al meglio".