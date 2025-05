Tre Fiori - San Giovanni. Girolomoni: "In finale con merito", Tognacci: "Stagione comunque ottima"

Danilo Girolomoni e Marco Tognacci

Dopo l'1-1 nella semifinale di ritorno dei playoff, Danilo Girolomoni parla di finale e di Europa raggiunte con merito dal Tre Fiori. Anzi, l'aver dovuto sudare la qualificazione fino all'ultimo, contro un San Giovanni a cui rende il merito per una grande gara, "rende tutto ancora più bello. È stata bella così, perché è stata sudata, è stata lottata. Complimenti al San Giovanni che ha fatto una grande partita e ce l'ha fatta sudare, ripeto questa parola, perché è veramente stato così fino all'ultimo secondo e così è ancora più bello. Terzi in campionato, finale di playoff, Europa, capocannoniere, finale di coppa: tolte Virtus e La Fiorita, che hanno fatto un campionato a parte, come ho sempre detto, credo che poi ci siamo noi e ce lo siamo meritato sul campo. Credo che non ci sia stato mai regalato nulla, anzi i ragazzi del primo giorno ci hanno creduto, in silenzio, forse anche contro le aspettative, hanno provato a inseguire un sogno e l'hanno raggiunto. Devo dirgli solo grazie perché sono stati fantastici".

Adesso, questa finale, con già la certezza dell'Europa e la Coppa Titano la settimana dopo, con che spirito la affronterete?

"Come dico sempre ai ragazzi, passo dopo passo, una partita alla volta, le proviamo a vincere tutte, quindi ci proveremo sia alla finale dei playoff, perché comunque è una partita che va onorata, anche se siamo già in Europa e quindi la posta in palio non è nulla, ma va onorata perché comunque siamo allo stadio contro un grande squadra, e poi, per la coppa, quando c'è un trofeo, penso che chiunque giochi al massimo".

Non pensate che avere la finale di Coppa Titano la settimana dopo possa indurre qualche timore in quella dei playoff, magari di infortuni?

"No, forse non sono così bravo a fare i calcoli e quindi proveremo a giocarla".

Al San Giovanni, oltre al merito di aver lottato e fatto sudare il Tre Fiori, restano la possibilità di chiudere il campionato al quarto posto e una stagione che Marco Tognacci definisce ottima: "Purtroppo il risultato dell'andata diceva questo, che avremmo dovuto vincere con due gol di scarto - commenta l'allenatore -. Ci abbiamo provato, d'altronde di là avevamo la squadra terza classificata, quindi non era facile, però abbiamo fatto una buona partita. Sabato ci sarà la finalina per il terzo e quarto posto dei playoff: ci teniamo a finire bene, però posso dire già adesso che abbiamo fatto un'ottima stagione".

E quindi c'è anche un'ottima base per ripartire anche il prossimo anno...

"Sì. Adesso bisogna vedere un po' i programmi della società, dei ragazzi, però, sì, la base c'è. È quella che è qui da due anni e sarebbe bello riprovarci con tutti i ragazzi, però non è semplice, vedremo un po' la società cosa decide. Comunque la base è ottima e si può fare ancora meglio".