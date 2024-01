CAMPIONATO Tre Fiori-San Giovanni: le analisi di Stradaioli e Tognacci

Una vittoria importante per il Tre Fiori come spiegato dal vice Nicholas Stradaioli - che ha parlato al posto dell'espulso De Falco - mentre c'è rammarico per il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci dopo la buona prestazione, soprattutto nel primo tempo.



