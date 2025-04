Tre Fiori - San Giovanni. Tognacci: "Siamo cresciuti tanto". Girolomoni: "Dobbiamo cambiare attegiamento"

Un successo che fa ben sperare, anche se l'obiettivo prefissato era il quinto posto, distante solo un punto a fine regular season, e una sconfitta frutto di un brutto atteggiamento, da cambiare se si vorrà andare lontano ai playoff. Questa è l'analisi di Marco Tognacci e Danilo Girolomoni, allenatori di San Giovanni e Tre Fiori, al termine della sfida vinta 4-1 dalla squadra di Borgo Maggiore, valida per il 30° e ultimo turno di campionato. "Volevamo finire bene, abbiamo fatto un bellissimo campionato - dice Tognacci -. Purtroppo è sfumato il quinto posto, che alla fine era il nostro obiettivo delle ultime settimane. Oggi ci tenevamo però a finire bene e abbiamo finito bene".

È un percorso di crescita che dura dall'anno scorso, dove già avevate raggiunto i playoff...

"Sì, diciamo che inizia anche da 3-4 anni fa, perché anche nella prima stagione avevamo fatto i playoff, nella seconda non siamo entrati per due punti e nelle ultime due siamo entrati direttamente nel tabellone principale: vuol dire che siamo cresciuti tutti quanti".

Amareggiato per la prestazione, ma fiducioso per la post season è Girolomoni: "La partita contava come tutte le altre. Non per la classifica, perché non avrebbe cambiato la posizione, però siamo scesi in campo per provare a vincere come sempre. Ma oggi forse abbiamo fatto una delle pochissime, se non l'unica prestazione non buona di quest'anno. Credo che il campionato dica la verità, perché si disputano 30 partite dove tutti si scontrano con tutti, e abbiamo dimostrato di poter stare in terza posizione, però i play-off sono un campionato a parte. Inizia un'altra competizione e dovremo essere mentalmente pronti e fisicamente pronti per affrontarla al meglio, come abbiamo affrontato il campionato e la coppa".

Per voi comincia un mese lungo, perché alla fine, a prescindere dai risultati dei playoff, poi ci sarà anche la finale di Coppa Titano, contro la Virtus...

"Spero che sia un mese lungo affrontando le partite, perché i playoff ti possono anche mandare fuori subito. Se non cambiamo la mentalità che abbiamo avuto oggi, sicuramente rischiamo di dover aspettare il 24 maggio. Però sono convinto che i ragazzi torneranno ad essere quelli che abbiamo visto fino adesso. Sarà un mese lungo e impegnativo, cercheremo di rimanere focalizzati".