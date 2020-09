EUROPA LEAGUE Tre Fiori, Santoni: "Mai successo di giocare la sera e la mattina successiva"

Tra i migliori in campo di Riga - Tre Fiori c'è il centrocampista ex Sammaurese Nicholas Santoni che si è reso protagonista di un'ottima prova nella sfida di Europa League, chiusa sul punteggio di 1-0 per la formazione lettone.

I più letti della settimana: