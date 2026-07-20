CONFERENCE LEAGUE
Tre Fiori: sarà la vincente della sfida Floriana – Drita l'avversario in Conference
I gialloblu giocheranno il 6 agosto in casa e il 13 in trasferta. L'avversario di Conference scaturirà dalla doppia sfida che si giocherà tra domani e martedì 28 luglio
Il Tre Fiori dovrà attendere fino a martedì 28 luglio per conoscere l'avversario del secondo turno di Conference League. Domani sera la squadra di Danilo Girolomoni potrebbe avere già delle sensazioni dopo la sfida di andata tra i maltesi del Floriana e i kosovari del Drita. Andata 21 luglio a Malta ritorno il 28 in Kosovo. I giallo/blu, salvo cambiamenti, sfideranno la vincente il 6 agosto al San Marino Stadium e il ritorno a Malta o in Kosovo.
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