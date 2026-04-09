CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori, scudetto a un passo: +3 sulla Virtus e +5 sul Tre Penne I gialloblù battono 3-0 il Murata e allungano sulle due avversarie, che pareggiano nello scontro diretto

Tre Fiori, scudetto a un passo: +3 sulla Virtus e +5 sul Tre Penne.

Il Tre Fiori ha le mani sullo scudetto. Nel 27° turno, quartultimo di campionato, i gialloblù battono 3-0 il Murata e staccano Virtus e Tre Penne, che pareggiano per 1-1. Di Bernardi (r), Prandelli e Rea le reti che spingono la squadra di Fiorentino contro l'ultima in classifica, mentre Casadio e Golinucci decidono la sfida tra seconda e terza.

Finisce in parità il derby di Serravalle tra Folgore e Cosmos, con uno 0-0 che scontenta entrambe: la squadra di Falciano riaggancia La Fiorita al quarto posto, ma le resta dietro per una peggior differenza reti, quella gialloverde scivola a quattro punti dal Fiorentino ed è quasi certa di dover passare dal turno preliminare. A proposito, la Libertas vince 1-0 lo scontro diretto con la Juvenes Dogana (goal di Tomassini) e si prende la decima posizione, a +3 sulla squadra di Serravalle.

I risultati del 27° turno: San Marino Academy U22 - Fiorentino 0-3, La Fiorita - San Giovanni 3-0, Faetano - Domagnano 0-1, Cailungo - Pennarossa 1-2, Tre Penne - Virtus 1-1, Murata - Tre Fioi 0-3, Libertas - Juvenes Dogana 1-0, Folgore - Cosmos 0-0.

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