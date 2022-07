CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Selva: "Ragazzi eccezionali in tutte le fasi di gioco, è iniziato un progetto importante" L'allenatore gialloblu su Gjurchinoski: "Deve imparare le due fasi, dopodiché diventa devastante".

Dopo i record da attaccante, ora Andy Selva è nella storia del calcio sammarinese anche come allenatore: all'esordio, il tecnico gialloblu diventa il primo a ottenere due vittorie in campo internazionale, in altrettante partite disputate. "Abbiamo fatto veramente una partita straordinaria - commenta Selva - i ragazzi sono stati eccezionali in tutte le fasi di gioco e soprattutto in fase realizzativa. Siamo riusciti a fare la partita che avevamo in testa. Come ho detto ai ragazzi il primo giorno, da oggi c'è una tela bianca dove dobbiamo scrivere la nuova storia, la storia del Tre Fiori. È iniziato un progetto importante e iniziarlo in questa maniera fa ben sperare per il futuro. Gjurchinoski? Deve imparare le due fasi, dopodiché diventa un giocatore devastante. È che ancora non è consapevole delle sue potenzialità, deve solo stare ad ascoltare e oggi è stata la dimostrazione che se sta ad ascoltare sa essere decisivo anche in queste partite".

