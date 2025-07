CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Sensoli: "C'è entusiasmo, faremo il massimo. Futuro? Probabilmente al Pietracuta" L'attaccante della nazionale: "Il gruppo è sereno, meglio affrontarla diventendosi"

Tra le novità rispetto all'andata c'è anche l'attaccante della nazionale Nicko Sensoli: "La viviamo con entusiasmo, i miei compagni all'andata hanno fatto bene, sono riusciti a portare a casa una vittoria, quindi un risultato importante. Cerchiamo di fare il massimo per poter passare il turno. In attacco cercheremo di tenere la palla e poi colpirli magari in ripartenza per cercare di essere pericolosi. Vedremo come poi si metterà la partita. Il Pyunik è una squadra preparata, ho visto la partita quindi sono giocatori di un buon livello, qualcuno molto forte. Hanno creato diverse occasioni che poi per sfortuna loro e per bravura anche dal nostro partitore e dalla nostra difesa non sono riusciti a concretizzare. Aver già vissuto momenti importanti in nazionale spero mi aiuti a livello di tensione, ma di solito non sono teso, mi piace quando sopra di me ci sono i tifosi, quindi sono tranquillo. Il gruppo è rilassato, meglio affrontarla così serenamente, divertendosi, con tensione la si vive male magari".

Sensoli si sofferma anche sul suo futuro, che salvo soprese sarà, come per altri nazionali, il Pietracuta: "Molto probabilmente sì, andrò al Pietracuta anch'io".

