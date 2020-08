CHAMPIONS LEAGUE Tre Fiori: sono in 22 a partire per Nyon Domani mattina la partenza per la Svizzera dove sabato ore 15 il Tre Fiori affronterà i Nord Irlandesi del Linfield. Gara valida per la semifinale del mini girone di qualificazione di Champions League

Tre Fiori: sono in 22 a partire per Nyon.

Sottoposto ad un 'tour de force' medico/sanitario che non ha precedenti, il Tre Fiori ha le valigie pronte per Nyon. Partenza domani mattina con il volo charter dall'aeroporto di Rimini, rifinitura prevista per le 15 stesso orario della partita con il Linfield che si giocherà sabato. Il club di Fiorentino prepara la quarta partecipazione alla competizione europea più importante per club con grande professionalità, anche perchè le rigide norme sanitarie, non ammettono amnesie.

Tra i tanti volti nuovi anche quello di Pier Francesco Figone, centrocampista classe 96 ex Albenga, Cairese, Imperia. Oltre a Figone, gli altri aggregati per il preliminare sono il centrocampista ex Sammaurese Nicolas Santoni, il difensore centrale di proprietà del Ljubjana, lo sloveno Pedjia Misimovic, Angelo Gregorio dal Forlimpopoli, e l'attaccante 34enne Adriano Marzeglia è stato recentemente confermato dalla Tritium anche per la prossima stagione. Punta centrale, 300 presenze tra C e D con oltre 100 goal, miglior stagione in D a Piacenza 2015-2016 dove ha realizzato 20 reti. Resterà al Tre Fiori anche per la prossima stagione invece il giovanissimo, ma già con le idee chiare, Paolo Martini, appena 19 anni.



I più letti della settimana: