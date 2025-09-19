Tre Fiori, Tre Penne e Domagnano a caccia del 3 su 3

Miglior attacco del campionato – con ben 9 reti in appena 180 minuti – e nessuna intenzione di fermarsi. In vetta, con le più pronosticabili Tre Fiori e Tre Penne, c'è il Domagnano che vuol continuare a stupire. Saranno proprio i “Lupi” giallorossi ad aprire il programma della 3^ giornata di Campionato Sammarinese, con uno dei tre anticipi serali. Alle 21.15 i ragazzi di Manuel Amati affronteranno il Cosmos che – dall'altra parte – non ha ancora trovato la via della rete nei primi turni e non ha ancora mosso la classifica. Andy Selva però ritrova Ceccaroli e Grieco, rientrati dalla squalifica. Alla stessa ora tocca anche ai campioni in carica. La Virtus sfida il Pennarossa, l'altra squadra assieme al Cosmos ancora a secco di punti e di gol. I neroverdi, dopo il pari in avvio con La Fiorita, hanno ripreso a correre battendo la Folgore. Venerdì sera di campionato completato dal derby di Borgo Maggiore tra Libertas e Cailungo: entrambe a quota 1 e a caccia del primo successo.

Il sabato prevede solo due incroci: quello tra San Giovanni e Fiorentino – da seguire in diretta su San Marino RTV, alle ore 15 – e Tre Penne-San Marino Academy. Città è tra le formazioni più in forma del momento, a punteggio pieno trascinata da un super Imre Badalassi già capocannoniere con 5 reti in due partite. Secondo match proibitivo per l'Under 22 di Roberto Di Maio, dopo la “manita” subita da La Fiorita.

Montegiardino che invece aprirà il programma dei posticipi domenicali affrontando il Murata, nel match tra le due “penalizzate”: i gialloblu, ora a -1, punteranno a mettere per la prima volta in stagione il segno +. Diverso il discorso per i bianconeri, ancorati a -8 con una squadra rivoluzionata dal mercato e certamente da amalgamare. Tra i match più interessanti della terza giornata c'è Tre Fiori-Juvenes/Dogana. 6 su 6 per la banda Girolomoni e ottime prestazioni. Ora un test probante contro Serravalle, che arriva dal successo nel derby contro il Cosmos. Anche questa partita sarà live su San Marino RTV, sempre alle 15. Chiude il programma domenica alle 18.30 a Montecchio, Folgore-Faetano: percorso identico per le due, vittoria alla prima e sconfitta alla seconda.







