Tre Fiori, Tre Penne e Libertas ai quarti di finale

Sono Tre Fiori, Tre Penne e Libertas le prime tre squadre qualificate sul campo ai quarti di finale della Coppa Titano 2025-26, che si aggiungono alla Virtus, già qualificata di diritto dopo aver vinto l'edizione scorsa.

La squadra di Girolomoni non ripete gli errori dell'andata contro il Pennarossa e vince 3-0 al ritorno, grazie ai goal di Bernardi, Benedettini e Mema.

Il Domagnano tenta la rimonta contro il Tre Penne e va sull'1-0 con Sapucci, ma Pieri e Badalassi rimettono tutto in linea per la squadra di Città, prima del definitivo 2-2 di Amati.

C'è bisogno dei rigori per decidere la vincente tra Cailungo e Libertas: come all'andata, finisce 1-1. Rossoverdi avanti con Michelucci, amaranto di nuovo in corsa proprio al 90', con Quarta. Nei supplementari non succede nulla e si arriva ai tiri dal dischetto, dove gli errori di Iuzzolino e Hirsch condannano il Cailungo.

Nel prossimo turno il Tre Fiori affronterà la vincente tra San Giovanni e Cosmos (si riparte dal 2-0 per i gialloverdi), il Tre Penne la vincente tra Juvenes Dogana e Fiorentino (all'andata fu 2-2) e la Libertas sfiderà la Virtus.

I risultati degli ottavi di ritorno della Coppa Titano:

Libertas - Cailungo 5-4 d. c. r. (1-1 d. t. s.)

Tre Fiori - Pennarossa 3-0

Tre Penne - Domagnano 2-2

Cosmos - San Giovanni Stasera, 20.45 (2-0)

Juvenes Dogana - Fiorentino Stasera, 20.45 (2-2)

Faetano - Murata Stasera, 20.45 (0-2)

La Fiorita - Folgore Stasera, 20.45 (0-0)











