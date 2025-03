COPPA TITANO Tre Fiori-Tre Penne. Girolomoni: "Il pari era giusto, ma bravi loro", Gasperoni: "Ci abbiamo creduto fino all'ultimo" L'allenatore gialloblù e il preparatore della squadra di città, in panchina al posto di Berardi, commentano l'andata della semifinale

Il pensiero che la semifinale di Coppa Titano sia stata una partita molto equilibrata accomuna Tre Fiori e Tre Penne. Lo testimoniano le parole di Danilo Girolomoni, allenatore dei gialloblù, e di Alex Gasperoni, preparatore della squadra di città, in panchina a sostituire lo squalificato Berardi, al termine della sfida. Certo, però un vincitore c'è stato, anche se grazie a un singolo episodio: da un lato, Girolomoni rende merito agli avversari per essere stati bravi ad annullarli e ad approfittare di un calo di tensione della propria squadra su una palla inattiva, dall'altro Gasperoni sottolinea che i biancoblù ci abbiano creduto fino in fondo, venendo ripagati.

Sentiamo Danilo Girolomoni, allenatore Tre Fiori e Alex Gasperoni, allenatore Tre Penne



