Tre Fiori - Tre Penne, le considerazioni dei tecnici Cecchetti e Ceci

Matteo Cecchetti e Stefano Ceci

Nel post-partita è chiaramente soddisfatto il tecnico del Tre Fiori Matteo Cecchetti dopo la vittoria per 2-1 in Supercoppa. "Contro il Tre Penne non era facile" - ha detto Cecchetti - "avevamo tanti nuovi acquisti ma si sono subito integrati alla perfezione".

Anche l'allenatore del Tre Penne Stefano Ceci, nonostante la sconfitta, vede il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo concesso troppo nei primi 25 minuti poi è venuto fuori il carattere di questa squadra e ci è mancato solo un altro gol per riprenderla".