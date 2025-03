Tre Fiori-Tre Penne. Nardi: "Prestazione incoraggiante", De Queiroz: "Atteggiamento giusto"

Sentiamo Michele Nardi e Antonio De Queiroz

Da un lato rammarico per non aver sfruttato le poche occasioni create, ma la convinzione di poter ribaltare il risultato, dall'altro la soddisfazione di essersi portati in vantaggio nel doppio confronto e di aver offerto una solidissima prova difensiva. Questi sono gli umori negli spogliatoi di Tre Fiori e Tre Penne dopo la semifinale di andata di Coppa Titano, vinta per 1-0 dalla squadra di città. A riportarli, commentando la partita dopo il triplice fischio, sono stati Michele Nardi, portiere gialloblù, e Antonio De Queiroz, difensore biancoblù.