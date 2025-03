COPPA TITANO Tre Fiori-Tre Penne. Nardi: "Prestazione incoraggiante", De Queiroz: "Atteggiamento giusto" Le parole di due dei protagonisti al termine della semifinale d'andata di Coppa Titano tra Tre Fiori e Tre Penne, finita 0-1

Da un lato rammarico per non aver sfruttato le poche occasioni create, ma la convinzione di poter ribaltare il risultato, dall'altro la soddisfazione di essersi portati in vantaggio nel doppio confronto e di aver offerto una solidissima prova difensiva. Questi sono gli umori negli spogliatoi di Tre Fiori e Tre Penne dopo la semifinale di andata di Coppa Titano, vinta per 1-0 dalla squadra di città. A riportarli, commentando la partita dopo il triplice fischio, sono stati Michele Nardi, portiere gialloblù, e Antonio De Queiroz, difensore biancoblù.

