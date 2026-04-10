Tre Fiori, un altro passo verso lo Scudetto. Virtus e Tre Penne continuano a sperare

Il Campionato Sammarinese si riappropria del weekend. Dopo la lunga sosta e il turno infrasettimanale, la 28^ giornata – la terzultima di regular season – torna ad essere spalmata tra sabato e domenica. Impegnate nei posticipi le prime due della classe: il Tre Fiori affronta la Libertas, per la Virtus il “quasi” testacoda contro il Murata. I gialloblu di Girolomoni sono sempre più vicini al traguardo: la vittoria proprio contro i bianconeri e il contemporaneo pareggio tra Tre Penne e Virtus hanno indirizzato la corsa scudetto con i gialloblu che ora hanno 3 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Per completare l'opera, il Tre Fiori dovrà fare filotto negli ultimi 3 turni: partendo dalla Libertas che – d'altra parte – è sicura degli spareggi ma va a caccia di punti per garantirsi 2 risultati su 3 a disposizione nel play-in. I granata sono tra le formazioni più in forma del momento con 3 successi e un pareggio nelle ultime 4, lo stesso ha fatto il Tre Fiori che è miglior attacco e miglior difesa del campionato. Match da seguire in diretta su San Marino RTV domenica dalle ore 15.

Poi, come detto, la Virtus che può solo vincere e sperare in un passo falso della capolista. La stessa cosa dovrà fare il Tre Penne, ormai quasi fuori dai giochi dopo il pareggio con i neroverdi e impegnati sabato contro il Cailungo.

Vari incroci per le lotte play-off: occhi puntati sul derby di Serravalle tra Juvenes/Dogana e Folgore, su Domagnano-La Fiorita e su Fiorentino-Faetano. Infine, il duello per l'ultimo posto spareggi: il Pennarossa, tornato a -1 dall'11° posto, gioca domenica contro il Cosmos mentre 24 ore prima – sabato, sempre alle 15 – il San Giovanni proverà a confermare la posizione ottenendo punti contro la San Marino Academy, nell'altro match live sui nostri canali.







