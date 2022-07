CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori verso le Faroe ma “bloccato” dalla nebbia in Norvegia Un solo giorno all’impegno del Tre Fiori nel secondo turno di Conference contro il B36 Torshavn. La fitta nebbia sta creando più di un grattacapo nel viaggio verso le Isole Faroe con i gialloblù che hanno svolto la rifinitura pre-partita a Oslo.

Quando si parla di Tre Fiori e Isole Faroe c’è sempre un comune denominatore: il viaggio all’avventura. Era successo nel 2019 in Europa League contro il Klaksvik, si sta ripetendo oggi in vista del secondo turno preliminare di Conference League. Questo a causa delle condizioni proibitive che, al momento, non permettono ai gialloblù di volare verso Torshavn, la capitale dell’ “Isola delle Pecore”. Da qui la decisione di restare ad Oslo, in Norvegia, per l’allenamento di rifinitura.

Con reattività ed efficienza organizzatori e staff, però, si sono subito adoperati per mettere i giocatori in condizione di preparare una partita difficile ma che Fiorentino si é guadagnata e meritata di giocare. L’impresa contro il Fola é ancora ben impressa e gli uomini di Andy Selva cercheranno di ripetersi contro il B36 di Torshavn. Match in programma domani alle ore 19 sammarinesi, le 18 nelle Faroe. Sono 19 i convocati per la trasferta: rispetto al primo turno mancano per motivi personali e di lavoro Castagnoli, Della Valle, Pracucci e Núñez Mastroianni, eroe e match-winner dell’andata in Lussemburgo. Si sono aggiunti, invece, il secondo portiere Landi e il centrocampista Mani. Presentissimi anche i grandi protagonisti del doppio storico successo di Conference. Da Gjurchinoski a capitan De Falco, passando per Goh, Semprini e l’eclettico brasiliano Adami Martins.

Nel servizio l’intervista ad Adam Adami Martins, centrocampista Tre Fiori

