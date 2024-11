COPPA TITANO Tre Fiori, Virtus e La Fiorita ipotecano le semifinali. Ok anche il Tre Penne

Il Tre Fiori aggredisce fin dai primi minuti e non lascia scampo al San Giovanni: termina 4-0 per i gialloblu di Girolomoni, con un piede e mezzo in semifinale di Coppa Titano.

Così come la Virtus - che supera 4-1 il Faetano - e LA Fiorita che esordisce in Coppa con un 2-0 alla Juvenes/Dogana. Aperta in vista del ritorno Tre Penne-Folgore: vantaggio minimo per Città che si impone 1-0 nei primi 90’.

