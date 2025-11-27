Tre Fiori, Virtus e La Fiorita quasi in semifinale, pari tra Tre Penne e Juvenes Dogana

Tre quarti di finale indirizzati, uno solo in equilibrio. È questo il verdetto dell'andata del secondo turno di Coppa Titano, in cui Tre Fiori, Virtus e La Fiorita si prendono un largo vantaggio, mentre Tre Penne e Juvenes Dogana rimandano ogni discorso al ritorno.

Il Tre Fiori stende per 4-0 il Cosmos in una doppia sfida che si presagiva più equilibrata, grazie alla doppietta di Mema nel primo tempo e alle reti di Benedettini e Vandi nella ripresa. Vincenti per 3-0 sia la Virtus, sia La Fiorita. La squadra di Acquaviva va subito avanti contro la Libertas, grazie al goal di Niang, a cui seguono il raddoppio di Benincasa e la terza rete di Ciacci, a quella di Montegiardino servono 50 minuti per sfondare contro il Murata, con Nappello, poi Vitaioli e infine Affonso.

Nella sfida tra Tre Penne e Juvenes Dogana, la squadra di Serravalle si conferma bestia nera per quella di Città, sbloccando subito la gara: al 6' ci pensa Gianmaria Borghini a portare avanti i suoi, che ci rimangono per 80 minuti, prima che Errico segni l'1-1. Il ritorno dei quarti di finale si giocherà tra due settimane, il 10 dicembre, quando si decideranno le quattro semifinaliste.







