Tre Fiori-Virtus, Lo Russo: "Ci davano per finiti, invece ci siamo". Bizzotto: "Pagati cari diversi errori"

Nel post-partita tutta la soddisfazione del DS del Tre Fiori Francesco Lo Russo, ai microfoni al posto dello squalificato Girolomoni: "Sicuramente è arrivata nel momento più importante, in un periodo dove ci davano tutti per battuti, per finiti. Sicuramente eravamo in un momento che avevamo proprio bisogno di questo, per dire che siamo vivi. La Virtus forse sarà tre anni che non prende quattro gol in una sola partita, forse in mezz'ora mi sembra. È veramente tanta tanta roba, tutto merito dei ragazzi, dello staff, che lavorano duramente. Sicuramente sono 3 punti importanti per la classifica. Ovviamente dovremo affrontare le prossime cinque partite come delle finali, quindi come siamo scesi oggi in campo, come sono scesi in campo i ragazzi, dovrà essere così per le prossime cinque partite, così possiamo sognare".

Accetta e analizza la sconfitta il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto: "E' chiaro che abbiamo commesso qualche errore, l'abbiamo pagato carissimo. Poi chiaramente loro sono bravi anche in questi fondamentali come le palle inattive e noi oggi abbiamo sbagliato alcune cose che abbiamo pagato in maniera molto pesante. E' mancata solo un po' di attenzione nell'occasione dei gol. Dopo avevamo Passaniti che aveva qualche problema e lì mi prendo io la responsabilità, probabilmente avrei potuto sostituirlo magari un po' prima, ma sarebbe cambiato poco. Secondo me è una partita che abbiamo perso, ne prendiamo atto, però per noi non è finito niente. Già mercoledì abbiamo un'altra partita importante contro il Tre Fiori in Coppa e vediamo che reazione avremo mercoledì".

Il servizio della partita







