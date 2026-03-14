Tre Fiori-Virtus, Sirri: "Un applauso a tutta la squadra, mi mancava il gol". Golinucci: "Ci lecchiamo le ferite, nulla è perduto"

Migliore in campo e autentico protagonista il difensore del Tre Fiori Alex Sirri, autore di una doppietta: “Sapevamo che era una partita difficile, avevamo già fatto tre scontri contro di loro. Sapevamo che questa partita era alla nostra portata, perché comunque ce la meritiamo. Ci siamo sempre allenati bene. Personalmente io sto attraversando un periodo un po' così, però li sto seguendo. Sto vedendo i sacrifici che stanno facendo questi ragazzi, quindi un applauso veramente a tutta la squadra. Ci voleva, era un po' che non facevo gol, mi mancava. E' la terza doppietta nella mia carriera, quindi sono contento. Sono contento soprattutto per i ragazzi e per i gol che sono serviti per la vittoria”.

A poco o nulla è servito il momentaneo pareggio di Alessandro Golinucci, centrocampista della Virtus: “Quando finisce la partita il risultato parla di com'è andata. Noi ci lecchiamo le ferite, mancano ancora cinque giornate, è ancora tutto aperto. La partita di oggi purtroppo sì, quattro gol magari non li meritavamo, però è andata così. Le ultime cinque partite andremo a giocarle più forte di quello che già avremmo fatto. Noi concentrati sul nostro obiettivo che è vincere il campionato. Cinque partite ripeto e vedremo come andrà”.

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