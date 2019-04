Tre Fiori: Zaccardo salta i playoff ma per le Coppe Europee ci sarà

Cristian Zaccardo resterà al Tre Fiori anche per le prossime Coppe Europee ma salvo sorprese salterà in toto i playoff di campionato. Giovedì il campione del mondo si opererà al menisco sinistro e dovrà stare fuori per tre o quattro settimane, perciò potrebbe rientrare al massimo per l'eventuale finalissima del 25 maggio. La società ha ufficializzato entrambe le notizie con un post su Facebook.