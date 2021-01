CAMPIONATO Tre giorni di tamponi per i club del Campionato Sammarinese Da domani a mercoledì, allo Stadium, previsti i tamponi per le società del calcio sammarinese

Da domani entra in vigore il nuovo decreto che consentirà alle squadre del campionato sammarinese di riprendere l'attività agonistica. La FSGC ha previsto tre giorni, da domani fino a mercoledì, per consentire a tutte le società di effettuare i tamponi ai calciatori, allo staff tecnico e ai dirigenti del gruppo squadra. Da giovedì, dunque, tutti i club potranno tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, al momento previsto per il weekend del 20 e 21 febbraio.

