QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 17 Tre gol, una vittoria con il Galles, tante occasioni: è un under 17 che cresce Sul sintetico dell'Ezio Conti si sono visti calciatori forti tecnicamente, ma anche mentalmente, un gruppo da continuare a formare e cementare, potenzialmente capace di rimpolpare, nel giro di un lustro la Nazionale maggiore

Due sconfitte, di cui una immeritata, contro la Georgia, e lo storico ritorno alla vittoria, 24 anni dopo l'ultima e, finora, unica volta. Questo è il bilancio della Nazionale sammarinese under 17 guidata da Loris Bonesso nel girone B3 di qualificazione agli Europei, un girone giocato interamente a Dogana, di fronte al pubblico amico, che, come ha detto l'allenatore dopo la gara con Andorra, ha potuto vedere una squadra desiderosa di vendere cara la pelle.

Effettivamente, è vero, ed è una cosa che si è potuta comprendere, se non fosse già bastato quanto visto in campo, leggendo la delusione negli occhi dei biancazzurrini in seguito all'1-3 con Andorra. Il loro sguardo era quello di giocatori arrabbiati perché consapevoli di poter ambire a ben di più che a dignitose sconfitte – leggasi la vittoria con il Galles –.

Sul sintetico dell'Ezio Conti si sono visti calciatori forti tecnicamente, ma anche mentalmente, un gruppo da continuare a formare e cementare, potenzialmente capace di rimpolpare, nel giro di un lustro la Nazionale maggiore e – si spera – alzarne ancora il livello. Ciacci, entrato in tutti e tre i goal del torneo – a proposito, la Nazionale ha segnato in ciascuna gara – ha una tecnica sopraffina, Montebelli è il suo perfetto complemento offensivo e un attaccante moderno, Mazza è un generale di campo sulla mediana, Bucchi un leader, Montali un bel cursore. Per non parlare delle catene laterali, Terni e Zavoli sulla sinistra e Valentini – Sammaritani (o Prendi) sulla destra, fino al promettente franco-sammarinese Jourdain, una vera scoperta, e ai portieri Michelotti e Bucci, ma anche i ragazzi capaci di dare un bell'apporto dalla panchina, come Cervellini e Pala.

Insomma, di materiale su cui lavorare ce n'è in abbondanza, senza poi contare i ragazzi ancora più giovani che arriveranno, vincenti nel torneo di sviluppo under 16 giocato a Malta, a marzo. Il futuro è in buone mani, anzi, in buoni piedi.

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