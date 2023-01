CALCIOMERCATO Tre nuovi acquisti per il Cailungo

Tre nuovi acquisti per il Cailungo.

Il calciomercato non ha ancora aperto ma il Cailungo ha già ufficializzato i suoi primi tre acquisti. Il primo acquisto è Francesco Canini, classe 2002, ha giocato nell ultime stagioni in eccellenza nel Tropical Coriano. In squadra anche l'ex Folgore Daniel Giannini centrocampista classe 2002 di San Marino, che aveva giocato nella squadra di Falciano nel 2020/2021 senza registrare presenze. Altro acquisto Armando Aruci, attaccante classe 1989 negli ultimi due anni aveva giocato nella Libertas dopo aver indossato le maglie di Virtus e Pennarossa. Andrea Muccioli, Cristian Intilla e Gianmaria Landi lasciano invece la squadra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: