Tre nuovi arrivi per il San Marino Calcio.

Tre nuovi acquisti per il San Marino Calcio. Alla corte dei biancazzurri arrivano due esterni destri, Vincenzo Muteba (classe 2002) e Simone Barsi (classe 2004), e l'esterno sinistro Mattia Turini (classe 2005).
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy