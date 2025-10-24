SERIE D

Tre nuovi arrivi per il San Marino Calcio

Tre nuovi arrivi per il San Marino Calcio.

Tre nuovi acquisti per il San Marino Calcio. Alla corte dei biancazzurri arrivano due esterni destri, Vincenzo Muteba (classe 2002) e Simone Barsi (classe 2004), e l'esterno sinistro Mattia Turini (classe 2005).

