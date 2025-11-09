TV LIVE ·
Tre pareggi nella domenica di Campionato Sammarinese

di Elia Gorini
9 nov 2025
copyright ©FSGC/Novelli
Questi i risultati delle partite della nona giornata di Campionato Sammarinese:

  • FIORENTINO - COSMOS (0-0) 0-1
    62 Gjurchinoski (C)

  • LIBERTAS - PENNAROSSA (0-1) 2-2
    36 Pintore (P) 76 Quarta (L) 82 Tumidei (P) 90+7 Pezzella (L)

  • CAILUNGO - TRE FIORI (1-2) 1-4
    3 Prandelli (TF) 20 Censoni (TF) 43 Inzerauto (C) 77 Pini (TF) 84 Mema (TF)

  • JUVENES/DOGANA - VIRTUS (0-0) 0-3
    55 Lombardi (V) 78 Scappini (V) 86 Scappini (V)

  • TRE PENNE - DOMAGNANO 0-0

  • LA FIORITA - FOLGORE (2-1) 2-2
    7 Mazzotti (L)
    8 Garcia Rufer (F)
    32 Cicarelli De Morais (L)
    85 Garcia Rufer (F)

  • MURATA - SAN GIOVANNI 0-0

  • SAN MARINO ACADEMY U22 - FAETANO (0-1) 1-1
    14 Romano (F)
    52(r) Marfella (SM)









