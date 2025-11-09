CAMPIONATO SAMMARINESE
Tre pareggi nella domenica di Campionato Sammarinese
Questi i risultati delle partite della nona giornata di Campionato Sammarinese:
- FIORENTINO - COSMOS (0-0) 0-1
62 Gjurchinoski (C)
- LIBERTAS - PENNAROSSA (0-1) 2-2
36 Pintore (P) 76 Quarta (L) 82 Tumidei (P) 90+7 Pezzella (L)
- CAILUNGO - TRE FIORI (1-2) 1-4
3 Prandelli (TF) 20 Censoni (TF) 43 Inzerauto (C) 77 Pini (TF) 84 Mema (TF)
- JUVENES/DOGANA - VIRTUS (0-0) 0-3
55 Lombardi (V) 78 Scappini (V) 86 Scappini (V)
- TRE PENNE - DOMAGNANO 0-0
- LA FIORITA - FOLGORE (2-1) 2-2
7 Mazzotti (L)
8 Garcia Rufer (F)
32 Cicarelli De Morais (L)
85 Garcia Rufer (F)
- MURATA - SAN GIOVANNI 0-0
- SAN MARINO ACADEMY U22 - FAETANO (0-1) 1-1
14 Romano (F)
52(r) Marfella (SM)
