CONFERENCE LEAGUE Tre Penne a Batumi con diverse assenze Giovedì prossimo sarà impegnato, in Georgia, il Tre Penne di Stefano Ceci contro la Dinamo Batumi. Biancazzurri chiamati ad un'impresa proibitiva dopo il 4-0 dell'andata.

Leccarsi le ferite e provare a ripartire. Questo l'obiettivo del Tre Penne chiamato al viaggio in Georgia contro una Dinamo Batumi che, al “San Marino Stadium”, si è dimostrato un avversario dotato di qualità tecniche e fisiche certamente superiori. Il 4-0 dell'andata non lascia spazio a grandi possibilità in ottica di passaggio del turno, i georgiani – nel pieno del loro campionato – sono molto vicini ad affrontare il BATE Borisov nel secondo turno di Conference League. Ma la missione del Tre Penne è chiara: trasformare quelle poche azioni di ripartenza costruite sul Titano in vere e proprie occasioni da gol. Anche perchè Città, di reti in Europa, ne ha segnati ben 6. Dal centro di Pignieri nel 2010 a quello di Nicola Gai dell'estate scorsa contro il Gjilani.

Non mancheranno, però, assenze pesanti. A partire proprio dal centrocampista biancazzurro che non sarà sul volo per Batumi per motivi di lavoro al pari di Cibelli, Battistini e Lombardi. Fa da contraltare il recupero del neo-acquisto Righini dalla faringite che lo ha tenuto fuori nel match d'andata. Tre Penne che si ritroverà domani per uno degli ultimi allenamenti prima della partenza prevista per mercoledì mattina con il charter da Rimini. Si gioca al “Batumi Stadium” giovedì alle 20.30 locali, le 18.30 a San Marino.

