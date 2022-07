CONFERENCE LEAGUE Tre Penne a Sarajevo decimato dalle assenze A Sarajevo la squadra di Stefano Ceci si presenta con 14 giocatori, Assenza pesantissima dell’ultimo momento il portiere Matteo Forti

Tre Penne a Sarajevo decimato dalle assenze.

Charter con diversi posti liberi quello che ha accompagnato il Tre Penne a Sarajevo . Il Club di San Marino Città falcidiato da assenze dovute a svariati motivi tra questi il prepotente ritorno del covid. Il virus ha impedito la trasferta a diversi giocatori, l’ultimo in ordine di tempo il protagonista del match di andata: il portiere Matteo Forti, che sarà sostituito da Fabio Zambetti. Sono 8 i giocatori che non sono partiti, oltre a Forti, Davide Cesarini, Luca Ceccaroli, Lorenzo Dormi, Riccardo Pieri, Giacomo Sulpizio, Antonio Barretta, Pietro Semprini. Scelte obbligate per Ceci che può contare solo su 14 elementi per il ritorno di Conference League con il Tuzla City vincitore al San Marino Stadium per 2-0. La partita di ritorno si gioca domani ore 18 al Tuzanj City Stadium, arbitra l’israeliano Frid.

Da Sarajevo l’inviato Lorenzo Giardi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: