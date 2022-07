CONFERENCE LEAGUE Tre Penne a Sarajevo per fare risultato La partita di andata ha dimostrato che il Tre Penne osando di più, può pensare anche un risultato positivo

Bisogna essere realisti e con tutta probabilità non è in discussione il passaggio del turno del Tuzla City. Lo 0-2 del San Marino Stadium è un risultato che lascia abbastanza tranquilli gli uomini di Jovic, la squadra di Ceci, però, a questo punto, senza avere nulla da perdere, deve andare a Sarajevo per puntare a fare il risultato e osare di più.

I due gol arrivati solo nell'extra time non devono ingannare. I bosniaci avrebbero potuto segnare anche prima (due pali e un rigore sbagliato) ma i sammarinesi hanno comunque tenuto benissimo il campo, hanno saputo imbrigliare tatticamente una squadra che non ha mostrato grandi individualità.

Partenza fissata per mercoledì 13 luglio con arrivo a Sarajevo intorno alle 12. Alle 18 la rifinitura. Giovedì, alle 18 la partita di ritorno del primo turno preliminare di Conference League. La squadra di Ceci non ha nessun squalificato ma oltre ai tre assenti dell'andata: Migani, Battistini e Gai, perde altri tre giocatori che non partiranno per motivi di lavoro: Ceccaroli, Semprini, Dormi e con il punto interrogativo c'è anche Davide Cesarini.

