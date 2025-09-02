Tre Penne: Agvul, Cervellini e Loza completano la rosa

Il Tre Penne chiude il calciomercato con altri tre acquisti: sono Aleksei Agvul e Mattia Cervellini, in porta, e Benjamin Loza, in difesa, gli ultimi innesti per la squadra di città.

Bielorusso, classe 1999, Agvul ha un passato con le giovanili di Dinamo Minsk e Perugia ed esperienze con le maglie di Castelveltro, Capo Rizzuto, Zola e Mezzolara tra le più recenti. “Al Tre Penne ho trovato un ambiente accogliente e un bel gruppo fatto di giocatori esperti e giovani con tanta voglia di fare bene - commenta -. La società ci sta mettendo nelle migliori condizioni possibili per allenarci e farci rendere al massimo. Sono felice di potermi allenare con un ottimo staff tecnico, specialmente per il nostro reparto, e poter imparare da un portiere d’esperienza come Migani. Sarò sempre a disposizione per l’allenatore e per fare il bene della squadra".

A completare il reparto dei portieri ecco Cervellini, sammarinese classe 2004, ex di San Marino e Murata, che rientra dopo un lungo infortunio alla spalla. “Sono molto motivato e ho tanta voglia di tornare, è in qualche modo anche una possibilità di riscoprirmi e vedere il mio tipo di reazione a un brutto periodo – dice -. Il fatto di essere in un ambiente con staff importante e affianco a portieri di esperienza spero mi faccia continuare un percorso di crescita che anno scorso non sono riuscito a terminare”.

Infine, ecco Loza, italo-argentino, difensore centrale e all'occorrenza anche terzino sinistro. Per lui un trascorso nell’Under 19 del Villarreal e in Italia ha vestito le maglie di Canicattì e Nissa. Loza, che ha già debuttato con la maglia biancazzurra numero 30 venerdì sera contro il Fiorentino, si dice soddisfatto del suo arrivo al Tre Penne: “Qui mi sto trovando molto bene, i ragazzi e la società mi hanno dato subito fiducia. Sono un giocatore molto duttile, sono qui per aiutare la squadra in qualsiasi modo e giocarmi il posto”.







