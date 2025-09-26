CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne alla prova La Fiorita. Tre Fiori con l'Academy Col quarto turno si torna a giocare solo di sabato e domenica. Doppio impegno di livello per Domagnano e Virtus: ci sono Fiorentino e Cosmos

Archiviata l'andata degli ottavi di coppa, ecco il quarto turno del Campionato sammarinese, che sarà spalmato su due giorni: sabato e domenica. Tra le partite in programma, spicca il big match tra La Fiorita e Tre Penne, che trasmetteremo in diretta domenica, alle 15. La squadra di città ha cancellato velocemente la stagione passata. Guidata da un Badalassi già a quota cinque goal e con mister Berardi di nuovo in panchina, è in testa a punteggio pieno, con nove goal fatti e zero subiti. Situazione diversa per La Fiorita, che, sì, ha cancellato il -5 di partenza, ma ha sette punti di distacco dalla vetta: per la squadra di Ceci sarà obbligatorio vincere, per non vedersi quasi tagliati fuori dalla corsa scudetto già a fine settembre.

Cammino netto, fin qui, anche per l'altra capolista, il Tre Fiori: tre vittorie, sei goal segnati, porta imbattuta e un gruppo che gira alla grande. L'avversaria di giornata sarà la San Marino Academy, ma la classifica non inganni: la squadra di Di Maio ha quasi strappato un punto al Tre Penne, quindi non va sottovalutata. Entrambi insidiosi gli impegni del duo al terzo posto, Domagnano e Virtus. Dopo la larga sconfitta in coppa, la squadra di Amati cerca riscatto contro il Fiorentino, per provare a restare imbattuta in campionato. Per la Virtus, finora fermata solo da La Fiorita, c'è il Cosmos, che mercoledì ha trovato il primo successo stagionale, in coppa contro il San Giovanni. In campionato, però, il piatto piange: solo un punto in tre giornate

. L'altra sfida che trasmetteremo in diretta, sabato alle 15, sarà tra Libertas e San Giovanni. Osayandecentrica si potrebbe definire la Libertas, che si aggrappa ai goal dell'attaccante rientrato in estate, ma è ferma al pareggio con l'Academy, mentre il San Giovanni di punti ne ha 2, però, fin qui, ha segnato solo una rete. Degli scontri al vertice proverà ad approfittare la Folgore, che in coppa ha costretto allo 0-0 La Fiorita e domenica sfiderà il Murata, fanalino di coda, sempre alle prese con la difficile risalita dal -8.

Chiudono il programma lo scontro diretto tra l'ambiziosa Juvenes Dogana e il Cailungo, entrambe a quattro punti a centroclassifica, e la sfida tra le due peggiori difese del campionato: il Faetano, reduce da due sconfitte, e il Pennarossa, ancora a caccia del primo punto.

