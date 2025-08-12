CALCIOMERCATO Tre Penne, altri 3 nuovi acquisti: ecco De Melo, Mazzei e Kamouni

Continua a rinforzarsi il Tre Penne, che vuol tornare a recitare un ruolo da protagonista nel campionato sammarinese. Arrivano altri 3 giocatori alla corte di Nicola Berardi: il primo è il brasiliano Ruan De Melo. Centrocampista classe 2004, vanta esperienze in Serie D con le maglie di Legnano e Recanatese. Scuola Cagliari e Ascoli, invece, un altro centrocampista: si tratta di Alessandro Mazzei, classe 2003. L'ultimo acquisto – in questa tornata – del DS Luca Bollini è il giovane senegalese Maurice Junior Kamouni, che proviene dall'Around Sport.

